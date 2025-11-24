MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? 23 Kasım 2025 Pazar Kaptan Kim Oldu, Takımlar Nasıl Oluştu, Kim Elendi?

MasterChef Türkiye’de rekabet her geçen bölüm daha da kızışırken 23 Kasım 2025 Pazar akşamı ekrana gelen kaptanlık oyunu büyük heyecan yarattı. Yarışmacılar nefes kesen mücadelede en iyi tabağı hazırlamak için tüm ustalıklarını sergiledi. Peki kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi ve kırmızı takım kaptanları kim oldu, takımlar nasıl şekillendi? Ayrıca eleme gecesinde MasterChef’te kim elendi? Tüm detaylar bu kapsamlı haberde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (23 KASIM 2025)

Yoğun tempolu gecede yarışmacılar belirlenen konseptte en yaratıcı ve en kusursuz tabağı hazırlamaya çalıştı. Jüri değerlendirmelerinin ardından gecenin kazananı belli oldu.

23 Kasım Pazar kaptanlık oyununu kazanan isim Murat Can oldu.

Mavi takım kaptanı olan Murat Can, oyunu kazanmasının ardından kırmızı takım kaptanını seçme hakkını elde etti. Seçimini yapan Murat Can, kırmızı takım kaptanı olarak Özkanı belirledi.

MASTERCHEF TAKIMLARI NASIL OLUŞTU?

Kaptanların belirlenmesinin ardından takımlar yapılan seçimlerle şekillendi. İşte iki takımın son kadrosu:

Mavi Takım

Yarışmacı Görev Murat Can Kaptan Çağatay Üye Ayla Üye Sezer Üye Mert Üye

Kırmızı Takım

Yarışmacı Görev Furkan Kaptan Gizem Üye Sümeyye Üye Barış Üye Hakan Üye

MASTERCHEF KİM ELENDİ? (23 KASIM 2025)

Eleme potasına kalan yarışmacılar iki etaplı finalde en iyi tabaklarını çıkararak MasterChef’te kalmak için mücadele etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en düşük puanı alan isim bu hafta yarışmaya veda etti.

Yarışmaya veda eden isim Furkan oldu.

İki aşamalı performans değerlendirmesinin ardından jüri, Furkan’ın elendiğini açıkladı ve MasterChef macerası sona erdi.

MASTERCHEF 23 KASIM 2025 – ÖNE ÇIKANLAR

Kaptanlık oyununu kazanan: Murat Can

Kırmızı takım kaptanı: Özkan

Elenen yarışmacı: Furkan

Mutfakta yüksek tempo ve iddialı tabaklar öne çıktı.

23 Kasım MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

Kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı Murat Can oldu.

Mavi takım kaptanı kim seçildi?

Mavi takım kaptanı kaptanlık oyununu kazanan Murat Can olarak belirlendi.

Kırmızı takım kaptanı kim oldu?

Murat Can, kırmızı takım kaptanı olarak Özkanı seçti.

Bu hafta MasterChef’te kim elendi?

İki aşamalı finalde en düşük puanı alan Furkan yarışmaya veda etti.

23 Kasım 2025 MasterChef takımları nasıl şekillendi?

Mavi takım: Murat Can, Çağatay, Ayla, Sezer, Mert. Kırmızı takım: Furkan, Gizem, Sümeyye, Barış, Hakan.