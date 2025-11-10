MasterChef Kaptanlık Oyununu Kim Kazandı? 9 Kasım 2025 Pazar MasterChef’te Kaptan Kim, Takımlar Nasıl Oluştu, Kim Elendi?

MasterChef Türkiye 2025 yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. 9 Kasım Pazar akşamı yayınlanan yeni bölümde kaptanlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar haftanın yeni takımlarında yer almak için tüm hünerlerini sergiledi. Gecenin sonunda hem haftanın kaptanları hem de mavi ve kırmızı takımlar belli oldu. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Takımlar nasıl oluştu, son bölümde kim elendi? İşte 9 Kasım Pazar MasterChef Türkiye’nin son bölümünde yaşananlar...

MASTERCHEF 9 KASIM 2025 KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef 2025’in 9 Kasım Pazar günü yayımlanan bölümünde yarışmacılar, haftanın kaptanı olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın belirlediği özel konseptte en başarılı tabakları hazırlayan yarışmacılar öne çıktı.

Gecenin sonunda kaptanlık oyununu kazanan isimler Ayten ve Sümeyye oldu. Böylece haftanın mavi takım kaptanı Ayten, kırmızı takım kaptanı ise Sümeyye olarak açıklandı. İki yarışmacı da hem liderlik özellikleriyle hem de mutfak performanslarıyla jüriyi etkiledi.

MASTERCHEF 9 KASIM 2025 TAKIMLAR NASIL OLUŞTU?

Kaptanlık oyunlarının ardından yarışmacılar, kendi takımlarını oluşturmak üzere seçim yaptı. Ayten ve Sümeyye’nin kaptanlık ettiği takımlar şu şekilde şekillendi:

Mavi Takım

Ayten (Kaptan)

(Kaptan) Sezer

Gizem

Özkan

Ayla

Onur

Barış

Kırmızı Takım

Sümeyye (Kaptan)

(Kaptan) Furkan

Çağatay

Hakan

Eylül

Mert

Murat Can

Haftanın ilk takım oyunu için hazırlıklar başladı. Yeni takımların kimya uyumu ve kaptanların liderlik becerileri önümüzdeki bölümlerde büyük önem taşıyacak.

MASTERCHEF 9 KASIM 2025 KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı Çağlar oldu. Eleme turunda yarışmacılar, verilen süre içinde yaratıcı ve teknik becerilerini göstermek zorundaydı. Ancak Çağlar’ın hazırladığı tabak, jüri tarafından en zayıf performans olarak değerlendirildi. Böylece Çağlar, MasterChef 2025 macerasına veda eden son isim oldu.

MASTERCHEF 9 KASIM 2025 ÖZETİ

Başlık Bilgi Kaptanlık Oyununu Kazananlar Ayten ve Sümeyye Mavi Takım Kaptanı Ayten Kırmızı Takım Kaptanı Sümeyye Elenen Yarışmacı Çağlar

MasterChef 9 Kasım 2025 kaptanlık oyununu kim kazandı?

Kaptanlık oyununu Ayten ve Sümeyye kazandı. Ayten mavi takımın, Sümeyye ise kırmızı takımın kaptanı oldu.

MasterChef 9 Kasım 2025’te kim elendi?

Son bölümde Çağlar elenerek yarışmaya veda etti.

MasterChef’te bu hafta takımlar kimlerden oluşuyor?

Mavi takımın kaptanı Ayten, kırmızı takımın kaptanı ise Sümeyye. Diğer yarışmacılar yukarıda yer alan listede görülebilir.

MasterChef kaptanlık oyunu konsepti neydi?

Bu hafta yarışmacılardan yaratıcılıklarını ortaya koyacak özel bir konsept menü hazırlamaları istendi. Sunum, lezzet ve teknik açıdan jüri değerlendirmesi yapıldı.

MasterChef 2025 yeni bölümleri ne zaman yayınlanıyor?

MasterChef Türkiye 2025, her akşam TV8 ekranlarında saat 20.00’de izleyicilerle buluşuyor.