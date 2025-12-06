MasterChef Sezer kimdir? MasterChef Türkiye Finalisti Sezer Dirican'ın Hayatı ve Kariyeri

MasterChef Türkiye’de finale kalmayı başaran Sezer Dirican, yarışmadaki istikrarlı performansı ve güçlü teknik hakimiyetiyle dikkat çekiyor. 2025 sezonunun en iddialı yarışmacıları arasında gösterilen Sezer, kritik etaplardan başarıyla geçerek adını finale yazdırdı. Peki, MasterChef Sezer kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? İşte finale yükselen Sezer Dirican hakkında merak edilen tüm detaylar…

MASTERCHEF SEZER DİRİCAN KİMDİR?

MasterChef finalisti Sezer Dirican, 1995 doğumludur. Henüz genç yaşına rağmen mutfak sektöründe 7 yılı aşkın deneyime sahiptir. Aslen Amasyalı olan Sezer, Türkiye’nin farklı şehirlerinde bilinen restoran ve kafelerde chef de partie pozisyonunda görev yapmıştır.

Disiplinli çalışma tarzı, sakin kişiliği ve teknik olarak güçlü dokunuşları sayesinde yarışmada öne çıkan isimlerden biri hâline gelmiştir.

MASTERCHEF SERÜVENİ: SEZER DİRİCAN'IN YARIŞMADAKİ PERFORMANSI

2024 Sezonu Deneyimi

Sezer Dirican, MasterChef’e ilk kez 2024 sezonunda katılmış ancak üçlü düellolar aşamasında yarışmaya veda etmiştir. Yarışmadan ayrılırken “Bu hikâyeyi tamamlamak için geri döneceğim” diyerek kararlılığını ortaya koymuştur.

2025 Sezonuna Geri Dönüş

2025 sezonunda yarışmaya yeniden katılan Sezer, yarım kalan hikâyesini bu kez başarıyla tamamlama hedefiyle mutfağa çıkmıştır. Tecrübesi, kendine güveni ve disiplinli yapısı sayesinde adaylar arasında öne çıkmayı başarmıştır.

İlk Tur Başarısı

İlk turda yengeçli-karides hamuru, mango sosu ve iki farklı balık türünü aynı tabakta bir araya getirdiği yaratıcı sunumuyla üç şeften de “evet” almış ve üst tura yükselmiştir.

Üçlü Düello

İkinci turdaki üçlü düelloda Atakan ve Uğur ile yarışan Sezer, hazırladığı kalamar dolması ile gecenin en iyi tabağına imza atmış ve düelloyu kazanmıştır.

Ana Kadroya Giden Yol

Ana kadro seçimlerinin ilk aşamasında yarışmacılardan istenen kuru fasulye ve pilav görevini başarıyla tamamladı.

görevini başarıyla tamamladı. Yaratıcılık turunda şeflerin istediği kiraz temalı yaratıcı tabakta öne çıkan yarışmacılardan biri oldu.

öne çıkan yarışmacılardan biri oldu. Gecenin finalinde karşısına çıkan İrem’e karşı üstünlük sağlayarak büyük başarı elde etti.

Böylece Sezer Dirican, MasterChef 2025 ana kadrosuna giren 11. yarışmacı olmayı başardı.

SEZER DİRİCAN'IN KARİYERİ

Profesyonel mutfak kariyerine genç yaşta adım atan Sezer, sektördeki birçok deneyimi sayesinde teknik anlamda güçlü bir şef hâline geldi. Chef de partie olarak çalıştığı restoranlarda özellikle deniz ürünleri, yaratıcı sunumlar ve modern pişirme teknikleri üzerine kendini geliştirmiştir.

İş disiplinine önem veren Sezer’in şefler Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’dan sık sık övgü aldığı biliniyor.

MasterChef Sezer kimdir?

MasterChef finalisti 1995 doğumlu, aslen Amasyalı ve sektörde 7 yıllık deneyime sahip profesyonel bir şeftir.

MasterChef Sezer kaç yaşında?

Sezer Dirican 1995 doğumludur.

MasterChef Sezer nereli?

Sezer Dirican aslen Amasyalıdır.

Sezer Dirican ne iş yapıyor?

Bilinen restoran ve kafelerde chef de partie pozisyonunda çalışmıştır.

MasterChef Sezer ana kadroya nasıl girdi?

Ana kadro seçmelerinde hem klasik hem yaratıcı tabaklarda sergilediği güçlü performansla ana kadronun 11. yarışmacısı olmuştur.

MasterChef Sezer finale nasıl yükseldi?

2025 sezonu boyunca istikrarlı performansıyla tüm turları başarıyla geçen Sezer, Özkan ile birlikte finale yükselmiştir.