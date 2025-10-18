Giriş / Abone Ol
MasterChef Son Bölüm özeti (17 Ekim 2025): Bir isim daha elemeye kaldı

MasterChef’te dün gece kim elendi? Şeflerin zorlu değerlendirmesi sonunda potaya kim gitti, Çağatay mı yoksa Furkan mı? Erşan Yılmaz’ın hamsi sarma tavası tarifinin damga vurduğu gecede heyecan doruktaydı. Tüm detaylar haberimizde!

BirBilgi
  • 18.10.2025 14:02
  • Giriş: 18.10.2025 14:02
  • Güncelleme: 18.10.2025 14:02
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Masterchef Türkiye X Hesabı

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef’te haftanın kritik gecesi geride kaldı.

Cuma akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar bireysel dokunulmazlık için sahneye çıktı ve ilk turda konuk şef Erşan Yılmaz’ın imza yemeği hamsi sarma tavası hazırlandı.

ÇAĞATAY VE FURKAN FİNALE KALDI

Elemenin final etabında yarışmacılardan bu kez pırasa ile yaratıcı tabak hazırlamaları istendi ve süre 45 dakika olarak verildi. İlk turu geçmeyi başaran Ayten, Gizem ve Hakan potadan kurtuldu; kalan isimler yeniden tezgâhlara döndü. Zorlu finalin sonunda sahnede Çağatay ve Furkan kaldı ve karar şeflerin titiz değerlendirmesiyle verildi.

MASTERCHEF 7. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Şeflerin kararıyla 17 Ekim 2025 Cuma gecesinin 7. eleme adayı Furkan oldu.

MASTERCHEF İZLE

Masterchef 17 Ekim 2025 bölümünü buraya tıklayıp izleyebilirsiniz.

MasterChef Türkiye 18 Ekim 2025 Tanıtım Videosu

