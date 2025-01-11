MasterChef'te final belli oldu

TV8'de yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef'te finalin adı belli oldu. Onur'un ardından finale yükselen isim Kerem oldu. İki yarışmacı kupa için bu akşam canlı yayında yarışacaklar.

Yarışmanın dünkü bölümünde Kerem, Semih ve Eda finalde Onur'un rakibi olmak için yarıştı.

İlk etaptan itibaren bütün yarışmayı önde götüren Kerem finale yükselen isim oldu. Öte yandan son dörde kalan ilk yarışmacı olan Semih, ikinci etabın ardından üçüncü sırada ve Kerem'in 6.5 puan gerisinde yer alsa da son etabın ardından farkı 1 puana kadar indirmeyi başardı.

82 puan ile Kerem'in 1 puan gerisinde yer alan Semih MasterChef'in bu sezonunu 3. olarak tamamladı. Geceyi 74,5 puan ile bitiren Eda ise yarışmanın dördüncüsü oldu.

MasterChef'in bu sezonki şampiyonu ise bu gece belli olacak. Onur ile Kerem'in kupa için yarışacağı yarışma bu akşam canlı yayınlanacak.