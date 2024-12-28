MasterChef'te ilk 4'e kalan ilk yarışmacı belli oldu

TV8'de yayınlanan yemek yarışma programı MasterChef'te ilk dörde girmeye hak kazanan ilk yarışmacı belli oldu.

MasterChef'in dün yayınlanan bölümünde ilk 5'e kalan arışmacılar, 'yeşil renkte başlangıç, kırmızı renkte ana yemek, beyaz renkte bir tatlı' yaptı.

Semih, Onur, Beyza, Eda ve Kerem'in son beşe kaldığı yarışmada ilk iki etabı Onur önde kapattı.

İLK YARIŞMACI SEMİH OLDU

Üçüncü etaba Onur'un 2 puan gerisinde giren Semih, tatlı tabağıyla üç şeften toplam 23 puan aldı ve toplam puanını 65.5'e çıkartarak gecenin kazananı oldu. Semih böylece ilk dörde ismini yazdıran ilk yarışmacı oldu.

İlk iki etabı birinci tamamlayan Onur ise tatlı tabağında düşük puan alarak geceyi üçüncü tamamladı.

Eda, Beyza, Onur ve Kerem ilk dörde kalan ikinci yarışmacı olabilmek için bu gece yarışacak.