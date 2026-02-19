Masumiyet Müzesi nerede? Masumiyet Müzesi giriş saatleri ve ücret tarifesi (2026 Güncel)

İstanbul’un hafızasını vitrin vitrin anlatan özel duraklardan biri olan Masumiyet Müzesi, yalnızca bir sergi alanı değil; aynı zamanda Orhan Pamuk’un romanıyla iç içe geçen bir şehir deneyimi. “Masumiyet müzesi nerede?”, “Masumiyet müzesine nasıl gidilir?” ve “masumiyet müzesi ücretli mi?” gibi sorular 2026’da da en çok aranan başlıklar arasında. Bu rehberde Masumiyet müzesi ziyaret saatleri, Masumiyet müzesi giriş ücreti, adres ve ulaşım bilgilerini tek bir yerde, kolay okunur şekilde bulacaksınız.

MASUMİYET MÜZESİ NEDİR? ROMANLA MÜZE NASIL BİR ARAYA GELİYOR?

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk’un hem yazdığı bir roman hem de yaptığı bir müzedir. Pamuk, 1990’lardan itibaren romanı ve müzeyi baştan beri birlikte düşündü. 1974 ile 2000’lerin başı arasında geçen aşk romanı, biri zengin diğeri orta halli iki aile üzerinden geçmişe dönüşler ve hatıralarla birlikte 1950-2000 arası İstanbul hayatını anlatır.

Müzede ise romanda anlatılan kahramanların kullandığı, giydiği, işittiği, gördüğü, biriktirdiği ve hayal ettiği şeyler dikkatle düzenlenmiş kutu ve vitrinlerde sergilenir. Müzeden zevk almak için romanı okumaya gerek yok; tıpkı romandan zevk almak için müzeyi gezmeye gerek olmadığı gibi. Roman 2008’de yayımlandı, müze ise 2012 baharında açıldı.

MASUMİYET MÜZESİ NEREDE?

En çok aranan soru net: Masumiyet müzesi nerede? Masumiyet Müzesi, İstanbul’da Beyoğlu ilçesinde, Çukurcuma’da yer alır. Konumu, İstiklal Caddesi ile Tophane arasında kalan bölgede bulunur.

Masumiyet Müzesi Adres

Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı No: 2, 34425 Beyoğlu/İstanbul, Türkiye

MASUMİYET MÜZESİ ZİYARET SAATLERİ (2026 GÜNCEL)

Plan yapanların en çok aradığı başlıklardan biri de Masumiyet müzesi ziyaret saatleri. Müze, haftanın 6 günü ziyaret edilebilir.

Ziyaret Günleri ve Saatleri

Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar: 10.00 – 18.00

10.00 – 18.00 Pazartesi: Kapalı

Önemli not: Müzeye giriş, kapanış saatinden 30 dakika önce sona erer. Lütfen ziyaretinizi buna göre planlayınız.

Masumiyet Müzesi Hangi Günler Kapalı?

Masumiyet Müzesi, her yıl 1 Ocak, 1 Mayıs’ta ve dini bayramların 1. günlerinde kapalıdır.

MASUMİYET MÜZESİ ÜCRETLİ Mİ? 2026 BİLET FİYATLARI

Bir diğer kritik soru: masumiyet müzesi ücretli mi? Evet, Masumiyet Müzesi’ne giriş ücretlidir. Aşağıdaki ücret tarifesi 2026 güncel bilgilerle paylaşılmıştır.

Masumiyet Müzesi Giriş Ücreti

Bilet Türü Ücret Açıklama T.C. Vatandaşı Tam Bilet 375 TL Standart giriş bileti T.C. Vatandaşı İndirimli Bilet 175 TL Öğretmenler, öğrenciler ve 65 yaş üstü ziyaretçiler için Yabancı Ziyaretçi Bileti 750 TL Yabancı ziyaretçiler için Sesli Rehber Hizmeti 50 TL İsteğe bağlı ek hizmet

Ücretsiz Giriş Hakkı Olanlar

Aşağıdaki gruplar, geçerli belge ve kimlik ibrazı ile ücretsiz giriş hakkından yararlanabilir:

12 yaş altı çocuklar

ICOM kart sahipleri

Profesyonel tur rehberleri

Engelli bireyler

Basın mensupları

Not: Ücretsiz girişten yararlanabilmek için geçerli belge ve kimlik ibrazı zorunludur.

MASUMİYET MÜZESİ’NE NASIL GİDİLİR?

İstanbul’un merkezinde yer alması sayesinde “Masumiyet müzesine nasıl gidilir?” sorusunun birden fazla pratik cevabı var. Müze, Çukurcuma’da; İstiklal Caddesi ile Tophane arasında konumlanır. Yürüyerek ulaşım da oldukça yaygındır.

Yürüyüş Mesafeleri

Taksim: 12 dakika

12 dakika Galatasaray: 8 dakika

8 dakika Tophane: 8 dakika

8 dakika Cihangir: 10 dakika

Masumiyet Müzesi Tramvay ile Ulaşım

En çok aranan ulaşım başlıklarından biri “Masumiyet müzesi tramvay”. Tramvay ile gelenler Tophane durağında inerek yaklaşık 8 dakika yürüyerek müzeye ulaşabilir.

Park / Otopark Bilgisi

Müzenin kendi otoparkı bulunmamaktadır.

Erişilebilirlik Bilgisi

Müzenin yalnızca giriş katı, tekerlekli sandalye kullanan ziyaretçilerimiz ve refakatçileri için erişilebilirdir. Diğer katlara erişim sağlanabilmesi için refakatçi desteği gerekmektedir.

Masumiyet müzesi nerede?

Masumiyet Müzesi, Beyoğlu/İstanbul’da Çukurcuma’da yer alır. Adres: Firuzağa Mahallesi, Çukurcuma Caddesi, Dalgıç Çıkmazı No: 2, 34425 Beyoğlu/İstanbul.

Masumiyet müzesi ziyaret saatleri nedir?

Salı-Pazar günleri 10.00–18.00 saatleri arasında açıktır. Pazartesi günleri kapalıdır. Giriş, kapanıştan 30 dakika önce sona erer.

Masumiyet müzesi giriş ücreti ne kadar?

2026 güncel tarifeye göre T.C. vatandaşı tam bilet 375 TL, indirimli bilet 175 TL, yabancı ziyaretçi bileti 750 TL’dir. Sesli rehber hizmeti 50 TL’dir.

Masumiyet müzesi ücretli mi?

Evet, müzeye giriş ücretlidir. Ancak 12 yaş altı çocuklar, ICOM kart sahipleri, profesyonel tur rehberleri, engelli bireyler ve basın mensupları geçerli belge ile ücretsiz giriş hakkına sahiptir.

Masumiyet müzesine nasıl gidilir?

Müze, İstiklal Caddesi ile Tophane arasında, Çukurcuma’da yer alır. Taksim’e 12 dakika, Galatasaray’a 8 dakika, Tophane’ye 8 dakika, Cihangir’e 10 dakika yürüyüş mesafesindedir.

Masumiyet müzesi tramvay ile nasıl gidilir?

Tramvay ile gelenler Tophane durağında inip yaklaşık 8 dakika yürüyerek müzeye ulaşabilir.

“Masumiyet müzesi nerede?”, “Masumiyet müzesi ziyaret saatleri” ve “Masumiyet müzesi giriş ücreti” gibi soruların yanıtları, 2026 güncel tarifesiyle artık elinizin altında. Çukurcuma’daki bu özel müzeyi gezerken romanın atmosferiyle İstanbul’un 1950-2000 arası gündelik hayatına dair izleri vitrin vitrin keşfedebilir, ister sesli rehber hizmetiyle deneyimi zenginleştirebilirsiniz. Ziyaretinizi kapanıştan 30 dakika önce girişin bittiğini unutmadan planlamanız yeterli.