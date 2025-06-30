Matbaaya 6 ayda 84,5 milyon lira

Dev bütçesi ve bütçe harcamalarının yanı sıra, siyaset ile kurduğu ilişki nedeniyle de Türkiye’nin en tartışmalı kurumlarından biri haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ocak-Haziran 2025 dönemindeki matbaa harcamaları hesaplandı.

Hemen her yıl on milyonlarca liralık matbaa harcamasına imza atan başkanlığın, Ocak-Haziran 2025 döneminde de kesenin ağzını açtığı ve matbaa için fahiş harcama gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türkiye’deki ekonomik krizi yok sayan harcamalarıyla tepki çeken Diyanet’e, 2025 yılı için 563,9 milyon TL’lik matbaa bütçesi verildi. Başkanlık, 2025 yılının ocak ve haziran aylarını da kapsayan ilk yarısında matbaa bütçesinden 80 milyon TL’den fazla harcama gerçekleştirdi.

ÇOCUK KURAN KURSLARI

BirGün, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü’nün kitap basım harcamalarına mercek tuttu. Başkanlığın, ocak-haziran döneminde 10 farklı kitap basım ihalesi gerçekleştirdiği, ihaleler kapsamında 80 milyon TL'den fazla para harcadığı tespit edildi. En büyük matbaa harcamasına ise 4-6 yaş grubuna yönelik Kuran kursları için imza atıldı.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü aracılığıyla hemen her yıl ekonomik krizin gölgesinde fahiş matbaa harcamalarına imza atan başkanlığın Ocak-Haziran 2025 dönemi matbaa harcaması kayıtlara, 84 milyon 507 bin 140 TL olarak geçti. Başkanlığın 84,5 milyon TL’lik kitap basım harcamasının 55 milyon 398 bin 300 TL’si, 4-6 Yaş Kuran Kursları için bastırılan “Elifba Kur'an Öğreniyorum” ve “Etkinliklerle Dinimi Öğreniyorum" kitapları için yapılan harcamadan oluştu.

TEFSİRE 14,6 MİLYON TL

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği diğer bazı kitap basım ihalelerinin detayları, şöyle sıralandı:

• Hafız: Lafzın Hamili Mananın Amili - Hatemü'l Enbiya Hz Muhammed ve Hayatı - Tecvidli Kur'an Okuma Rehberi: 1 milyon 818 bin TL

• Fetvalar: 1 milyon 945 bin TL

• Kur'anı Kerim Meali - Cep Boy: 1 milyon 874 bin TL

• Kur'an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsiri: 14 milyon 600 bin 100 TL

Kur'ân-ı Kerim Meâli (Küçük Boy-Türkçe) - Hz Muhammed'in Hayatı: 2 milyon 510 bin TL