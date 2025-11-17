Matematik dersini resim ve tarih öğretmenleri verdi

Dersim’in Nazımiye ilçesindeki tek lisede matematik öğretmeninin doğum iznine ayrılması üzerine, okulda aynı branştan başka öğretmen bulunmadığı için farklı branş öğretmenleri görevlendirildi. Matematik derslerini 2 saat İngilizce öğretmeni, 6’şar saat resim ve biyoloji öğretmenleri ve 8 saat tarih öğretmeni vermeye başladı.

Dersim'deki Eğitim Sen Şube Başkanı Mehmet Aşkın, matematik gibi temel ve sınav başarısında belirleyici bir dersin alan dışı öğretmenlere bırakılmasının eğitimde eşitsizliği derinleştirdiğini belirtti.

Bu tabloyu “öğrencilerin nitelikli eğitim hakkının ihlali” olarak nitelendiren Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorunu çözmek yerine görmezden geldiğini söyledi.

“GENÇLER ADETA GÖZDEN ÇIKARILDI”

Aşkın, Anayasa’nın 42. maddesinin eğitimin bilimsel ve uzmanlık temelli olması gerektiğini vurguladığını hatırlatarak, “Bu durum, Nazımiye’deki gençlerin adeta gözden çıkarıldığı bir tabloyu ortaya koymaktadır. Matematik dersinin alanı dışındaki öğretmenlere dağıtılması, öğrencilerin eğitim hayatında telafisi güç sonuçlar doğuracaktır” diye konuştu.

“ÖĞRETMENLERE RIZA DIŞI DAYATMA"

Aşkın, matematik derslerinin öğretmenlere rızaları dışında verildiğini, öğretmenlerin itirazlarına rağmen görevlendirmenin yapıldığını belirterek, bunun “mesleki etik açısından sorunlu” olduğunu söyledi.

Aşkın, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü “sorunu gizleyen değil çözen, günü kurtaran değil öğrencilerin geleceğini koruyan bir yaklaşım” benimsemeye çağırarak, “İlçedeki öğrencilerin anayasal güvence altındaki nitelikli eğitim hakkının ivedilikle sağlanmasını ve okula alanında yetkin bir matematik öğretmeninin acilen görevlendirilmesini talep ediyoruz. Nazımiye’deki çocuklarımızın kaderi plansızlık ve ciddiyetsizlikle belirlenemez. Bir kez daha nitelikli, parasız, çağdaş ve kamusal eğitim mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz” dedi.