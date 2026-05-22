Materyalist Felsefe dahil 7 kitap hakkında yasaklama-toplatma kararı

Tunceli Sulh Ceza Hakimliği kararıyla aralarında “Materyalist Felsefe” ve 1992 basımı “Kahramanlık Kılamları”nın da olduğu 7 kitap hakkında toplatma, satış ve yasaklama kararı çıktı.

Tunceli Cumhuriyet Savcılığının talebi doğrultusunda hâkimlik MLKP fikir ve ideolojisi doğrultusunda yayın yaptığı iddiasıyla kitap avına çıktı.

Hakimlik, Muzaffer Oruçoğlu’nun “Kahramanlık Kılamları”, Arif Çelebi’nin “Komünizmin Şafağı, Nazlı Gürbüz Top’un “Cüretin Kılavuzu”, Mukaddes Erdoğdu “Çelik’in Bizim Çakır; Bir İhtilalcinin Yaşamı”, Kutsiye Bozoklar’ın “Yaşama Dair”, İbrahim Okçuoğlu’nun “Materyalist Felsefe”, Serkan Günebakan’ın “Kavganın Işıklı Yamaçlarında” kitaplarının basım, dağıtım ve satışını yasakladı. Hakimlik bu kitapların tüm nüshalarına el konulmasına, toplatılmasına da hükmetti.

BASIM, DAĞITIM, SATIŞ YASAK

Sulh Ceza Hakimliği kararında “Kitapların içeriklerinde “terör örgütü” propagandası niteliğinde söylem ve açıklamalara yer verildiği değerlendirildiğinden ilgili kanunlar çerçevesinde 3713 sayılı terörle Mücadele Kanunun 7/2 ve 5187 sayılı Basın Kanunu’nun 25/2 maddesine göre basım, dağıtım, satış yasağı ve tüm nüshalarına el konulması (toplatılması) yönünde karar verilmiştir” denildi.