Matias Kranevitter, Fatih Karagümrük'te

İSTANBUL, (DHA)- FATİH Karagümrük, River Plate'den orta saha oyuncusu Matias Kranevitter ile 1 sezonluk anlaşma sağladı.

Toplam 8 sezon River Plate'de oynayan Kranevitter kariyerinde Atletico Madrid, Sevilla, Zenit ve Monterrey gibi önemli kulüplerde de forma giydi. 9 kez Arjantin A Milli Takımı adına görev yapan oyuncu, River Plate ile 8, Zenit ile 3 ve Monterrey ile de 2 kupa kazandı.

Fatih Karagümrük Kulübü’nden transferle ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kariyerinde Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Süper Kupa deneyimleri de bulunan Matias Kranevitter'e ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz.”

