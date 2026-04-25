'Matruşka' seyirciyle buluştu: Dijitalleşmenin birey üzerindeki baskısı

Yazar ve yönetmen Baturhan Bilgin’in dijital çağın insan üzerindeki kuşatıcı etkilerini ele alan kısa filmi "Matruşka", AKM Yeşilçam Sineması’nda yapılan özel gösterimle izleyiciyle buluştu. Film, dijitalleşmenin yarattığı içsel sıkışmışlığı ve katmanlaşan kimlikleri konu alıyor.

Sinemaseverlerin katılımıyla 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilen gösterimde, "Matruşka" filmi ilk kez izleyici karşısına çıktı. Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Baturhan Bilgin’in üstlendiği film, modern dünyanın "görünür olma" baskısını ve dijital bilgi akışının birey üzerindeki dönüştürücü etkisini merkezine alıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNİN İZLERİ

Filmin hikâyesi, pandemi döneminde hız kazanan dijitalleşme deneyimlerine dayanıyor. Yönetmen Baturhan Bilgin, filmde insanın kendi içine kapanışını ve teknolojinin yarattığı görünmez baskıyı "matruşka" metaforu üzerinden, katman katman çoğalan kimliklerle anlatıyor.

Bilgin, filmle ilgili değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

"Matruşka, dijital dünyanın bizi ne kadar iç içe geçmiş katmanlara dönüştürdüğünü anlatan bir film. Pandemi döneminde sürekli dijital ortamda olmak ve bu döngünün içinde insanın kendisiyle kurduğu bağın zayıflaması beni bu hikâyeyi yazmaya itti."

Başrollerini Fatih Al ve Serdal Genç’in paylaştığı filmin müzikleri Doğan Duru imzası taşıyor. Filmin kapanışında yer alan şarkı da yine Duru tarafından bu proje için özel olarak hazırlandı. BBFilms.tv ve Tolan Film yapımı olarak hayata geçirilen "Matruşka", özel gösterimin ardından ulusal ve uluslararası film festivallerinde yarışmaya hazırlanıyor.