Matteo Guendouzi'de işlem tamam: Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

Fenerbahçe, Lazio'nun orta sahası Matteo Guendouzi'yle ve kulübüyle anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler, Fransız futbolcu için 26+2 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu transfer böylece Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi olacak.

Kanarya, oyuncuyla 4,5+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

11 OCAKTA SON MAÇINA ÇIKACAK

Serie A'da Lazio'nun 11 Ocak'ta Verona ile deplasmanda oynayacağı maçın ardından Guendouzi'nin Fenerbahçe için İstanbul'a gitmesinin beklendiği belirtildi.

Futbola Paris Saint Germain'in altyapısında başlayan Matteo Guendouzi, sonrasında Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi. Lazio'da bu sezon 16 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, 2 gol ve 1 asist kaydetti.