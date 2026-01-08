Matteo Guendouzi Lazio'ya veda etti

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, uzatma dakikalarında bulduğu golle Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Matteo Guendouzi, taraftara veda etti.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti.

Olimpiyat Stadyumu'nda büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Lazio'nun gollerini 52. dakikada Danilo Cataldi ve 90+5. dakikada penaltıdan Pedro kaydetti. Fiorentina'nın golleri ise 56. dakikada Robin Gosens ile 89. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson'dan geldi.

Öte yandan Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı ve karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Fransız futbolcu, maçın ardından Lazio taraftarlarını selamlayarak veda etti.

LAZIO'DAN VEDA PAYLAŞIMI

İtalya Serie A ekibi Lazio karşılaşma sonunda Fransız yıldız için veda paylaşımı yaptı. Paylaşımda "Her şey için teşekkürler, Guendo" ifadeleri yer aldı.