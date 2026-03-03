Matteo Guendouzi'nin eşi: "Bu kaçık İsrail hükümetine artık dayanamıyorum"

Ortadoğu’daki çatışmalar spor dünyasına da yansımaya devam ediyor. ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükseldi.

İsrail medyasında yer alan ve “İsrailli yetkililerin, İran’dan sonra Türkiye’yi bir sonraki büyük tehdit olarak gördüğü” yönündeki iddiaya, Guendouzi’nin eşi Maelle Guendouzi sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

“ARTIK DAYANAMIYORUM”

Maelle Guendouzi, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu habere atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Ne diyeyim? Ağzımı bozacağım. Bu kaçık İsrail hükümetine artık dayanamıyorum, gerçekten öyle.”

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken spor camiasında da geniş yankı uyandırdı.

ARA TRANSFERDE GELMİŞTİ

Matteo Guendouzi, ara transfer döneminde İtalya temsilcisi Lazio’dan Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Fransız orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli formayla kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline gelmişti.