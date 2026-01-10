Matteo Guendouzi’den mesaj: “Hazırım, 11’de olmak istiyorum”

Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli formayla ilk antrenmanına çıktı.

Lazio’dan transfer edilen ve 4,5 yıllık sözleşmeye imza atan Fransız orta saha oyuncusu, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finali öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco ile dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirdi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Guendouzi, idman sırasında Tedesco ile yaptığı kısa toplantıda, bu akşam 18.45’te başlayacak Süper Kupa finaline ilk 11’de başlamak istediğini net bir şekilde ifade etti.

“TAM KONSANTRASYONLA HAZIRIM”

26 yaşındaki futbolcunun, Tedesco’ya kupaya olan inancını da dile getirdiği ve şu ifadeleri kullandığı öne sürüldü:

“Kupayı kazanacağımızdan hiç şüphem yok. Bu maça hazır bir şekilde geldim ve oynamak istiyorum. Bir an önce Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak, takım arkadaşlarımla birlikte başarıya ulaşmak istiyorum. Karar sizin ama bilmenizi isterim ki tam konsantrasyonla maça hazırım.”

Guendouzi’nin bu talebi, hem fiziksel durumuna olan güvenini hem de yeni takımına hızlı uyum sağlama isteğini ortaya koydu.

Fransız futbolcunun Süper Kupa finalinde ilk 11’de yer alıp almayacağına teknik direktör Domenico Tedesco karar verecek. Ancak Guendouzi’nin daha ilk antrenmandan bu yönde bir mesaj vermesi, final öncesi Fenerbahçe’de rekabetin dozunu artırmış durumda.