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Matteo Politano, 2027’ye kadar Napoli’de

Serie A ekibi Napoli, 30 yaşındaki İtalyan futbolcu Matteo Politano’nun sözleşmesini 30 Haziran 2027’ye kadar uzattı.

Ajans Haberleri
  • 31.01.2024 13:08
  • Giriş: 31.01.2024 13:08
  • Güncelleme: 31.01.2024 13:08
Kaynak: İHA
Matteo Politano, 2027’ye kadar Napoli’de

İtalya Serie A kulübü Napoli, iç transferde tecrübeli futbolcusu Matteo Politano ile anlaşma sağladı.

Kulübün resmi internet sitesinden 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesinin 30 Haziran 2027’ye kadar uzatıldığı duyuruldu. 

2019-2020 sezonunun devre arasında Napoli forması giymeye başlayan Politano, kulübüyle bu zamana kadar çıktığı 175 maçta 29 gol kaydetti.

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