Matthew Perry'nin ölümünden sorumlu tutulan doktor, suçlamaları kabul etti

Dünyaca ünlü komedi dizisi Friends'in yıldızı Matthew Perry'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

28 Ekim'de Malibu'da evindeki jakuzide ölü bulunduğu aktarılan 54 yaşındaki Perry'nin "ketaminin akut etkileri" nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi.

NTV'nin haberine göre; "Ketaminin akut etkilerinden" dolayı yaşamını yitirdiği açıklanan Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri suçlamaları kabul etti.

Los Angeles Bölgesi Tıbbi Muayene Departmanı tarafından hazırlanan raporda, oyuncunun ölümü "kaza" olarak nitelendirilmişti.

Perry, aşırı dozdan önce depresyon ve anksiyete nedeniyle ketamin infüzyon tedavisi görüyordu. Ancak raporda kendisine verilen son ketamin tedavisinin ölümünden bir buçuk hafta önce olduğu belirtildi.

Perry kariyerinin zirvesindeyken uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla mücadele ediyordu ve birçok kez rehabilitasyon merkezinde tedavi gördü.

SORUŞTURULMA BAŞLATILDI

Los Angeles polisi, aktör Matthew Perry'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Perry'nin vücudunda yüksek oranda bulunan anestezik madde ketamini nasıl elde ettiği araştırılmaya başlandı.

Matthew Perry'nin ölümüyle bağlantılı olduğu düşünülen iki doktor ve oyuncunun kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi gözaltına alındı.

SUÇLU OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Perry'nin ölümünden sorumlu olduğu düşünülen iki doktordan biri olan Mark Chavez, suçunu resmen kabul etti. Chavez, 2 Ekim Çarşamba günü mahkemede ketamin tedarik etme suçlamasını kabul etti.

50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılan Chavez, 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Ketamin İnfüzyon Tedavisi sunan bir kliniği işleten Chavez, ketamini Perry'nin asistanı Kenneth Iwamasa'ya vermekle suçlanan Doktor Salvador Plasencia'ya sattığını söyledi.

ASİSTANI DA SUÇLAMALARI KABUL ETTİ

Plasencia, davayla bağlantılı olarak bazı suçlamaları reddetti, asistan Iwamasa ise daha önce suçlamaları kabul etmişti. Chavez, Iwamasa ve Plasencia'nın yanı sıra "Ketamin Kraliçesi" olarak adlandırılan Jasveen Sangha ve Erik Fleming de suçlanan isimler arasında.

"BAĞIMLILIĞINDAN YARARLANDILAR"

ABD Savcısı Martin Estrada daha önce yaptığı açıklamada "Bu kişiler, kendilerini zengin etmek için Bay Perry'nin bağımlılık sorunlarından yararlandılar. Yaptıklarının Bay Perry için büyük bir tehlike oluşturduğunu biliyorlardı, ama yine de yaptılar" ifadelerini kullanmıştı.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, ünlü oyuncunun son sözleri ortaya çıkmıştı. Perry'nin, asistanı Kenneth Iwamasa'ya "Bana yüksek bir dozda ketamin ver" dediği biliniyor.

Ünlü oyuncu ayrıca yardımcısından jakuziyi hazırlamasını istedi. Belgeler ayrıca Perry'nin ölümünden önce evinde iki kez baygın halde bulunduğunu da ortaya çıkardı.