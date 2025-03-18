Mattia Ahmet için destek yağdı

14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın ilk duruşma tarihi belirlendi.

Duruşma, 10 Nisan 2025 günü saat 10.00'da İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Aile üyeleri, sosyal medyada yaptıkları paylaşımda “Canımız, oğlumuz Mattia Ahmet Minguzzi’nin uğradığı hain saldırının dava günü belli oldu. 10.04.2025 tarihinde, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00’da görülecek bu davadan emsal bir karar çıkacağına inanıyor, Türkiye Cumhuriyeti’nin adaletine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

150 BİN KİŞİ İMZALADI

Ahmet Minguzzi'nin uğradığı saldırının ardından Change.org’da Merve Şahinkaya tarafından başlatılan “Mattia Ahmet Minguzzi İçin Adalet” kampanyası, toplumun her kesiminden büyük destek gördü. Bugüne kadar 150 bin kişi tarafından imzalanan kampanyada, emsal bir kararla indirimsiz bir ceza verilmesi ve 18 yaş altı suçlarda ailelerin de yargılanabilmesi için yasal düzenleme talep ediliyor.

İmza kampanyası bağlantısı: Change.org/MattiaAhmet