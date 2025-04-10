Mattia Ahmet Minguzzi davası başladı: Duruşma öncesi mezarı tahrip edildi!

Suça sürüklenen iki çocuk tarafından öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda bulunan Anadolu İkinci Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 10:20'de başladı. Son dönemde tehdit alan Minguzzi ailesi de adliyeye polis gözetiminde gitti.

Diğer yandan, aileye destek için gelen yurttaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önünde hazır bulundu.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

MEZARI TAHRİP EDİLDİ

Duruşma öncesi X hesabından bir açıklama yapan Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Mattia Ahmet'in mezarının tahrip edildiğini açıkladı.

Epözdemir, "Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere ve bize verilmek istenen mesajın farkındayız. Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük" ifadelerini kullandı.

Müvekkillerimizin biricik evladı Ahmet Minguzzi'nin mezarına bu sabah saldırı olmuş. Emniyet mensupları ile görüştüm. Kendileri mezarlıkta gerekli incelemeleri yapıyor. Yaklaşık iki aydır aile ölüm tehditleri alıyor. Biz şu an duruşmaya gidiyoruz. pic.twitter.com/U6vHFUZHA6 — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 10, 2025

Duruşmaya giderken gerçekleştirilen bu eylemle ilgili müvekkillere verilmek istenen mesajın farkında olduklarını kaydeden Epözdemir, "Bugün için gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile ilgili hem Sayın Mahkeme Başkanı, hem de Sayın Anadolu ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılarıyla görüştük" dedi.

Epözdemir, şöyle devam etti: "Aile de polis gözetiminde adliyeye gidiyor. Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin, endişe etmiyoruz. Şimdi hukuken hesap verme vakti, duruşmaya bekliyoruz."

Aile de polis gözetiminde adliyeye gidiyor. Biz de duruşma icin adliyeye gidiyoruz. Umarım müvekkillerimiz bakımından gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Mesajı aldık, bu müptezellerden ve ahlaksızlardan korkmuyoruz, sonuna kadar mücadelemiz devam edecek, kimse merak etmesin,… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) April 10, 2025

AİLE SON DÖNEMDE TEHDİT ALIYORDU Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesi, son dönemde sosyal medya üzerinden ciddi tehdit mesajları aldıklarını duyurmuştu. Aile, bu tehditlerin saldırganların arkadaşları olduğunu öne süren kişiler tarafından gönderildiğini ve hakaret, ölüm tehdidi içeren mesajlar aldıklarını açıklamıştı. Gönderilen mesajlarda "Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız. Sokağa çıkamayacaksınız. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız" denilmişti.



Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri: "Cehennemi yaşatacağız"

NE OLMUŞTU?

Mattia Ahmet Minguzzi, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin oğluydu.

24 Ocak 2025 günü Kadıköy’deki tarihi Salı Pazarı’nda alışveriş yaparken, 15 yaşındaki B.B. ile yaşadığı bir tartışmanın ardından beş yerinden bıçaklandı. Olay sırasında yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yere düşen Minguzzi’ye tekmelerle saldırdı.

Ağır yaralanan Mattia, hastanede 14 gün boyunca yaşam mücadelesi verdikten sonra hayatını kaybetti.

Soruşturma kapsamında, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet failleri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlemişti.