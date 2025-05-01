Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 kişi hakkında gözaltı kararı

İstanbul Kadıköy’de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan Mattia Ahmet Minguzzi’nin (15) ölümüne ilişkin davada 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalanarak tutuklanmıştı.

Hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybeden Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarına da zarar verilmişti.

Minguzzi'nin mezarını tahrip eden sanık hakkında ise, "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.