Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine ölüm tehditleri: "Cehennemi yaşatacağız"

İstanbul Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi, tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Başvuruda, failin arkadaşları tarafından duruşmaya gelmemeleri yönünde tehdit edildikleri belirtildi.

İLK DURUŞMA 10 NİSAN'DA

Özel İtalyan Lisesi 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta alışveriş için gittiği Kadıköy Salı Pazarı’nda bıçaklı saldırıya uğramıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Minguzzi, 14 gün süren tedavisinin ardından yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili tutuklanan iki çocuk şüpheli hakkında, 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İlk duruşma 10 Nisan Perşembe günü görülecek.

AİLEDEN SUÇ DUYURUSU

NTV’nin haberine göre; duruşma öncesinde aile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak tehdit edildiklerini bildirdi.

Avukat Rezan Epözdemir tarafından sunulan dilekçede, faillerin arkadaşları olduğu anlaşılan kişilerin sosyal medya üzerinden aileyi tehdit ettiği belirtildi.

Dilekçede, “Duruşmaya katıldıkları takdirde kendilerine zarar verileceği belirtilerek müvekkiller duruşmadan caydırılmak istenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Tehdit içerikli paylaşımlar da dilekçeye eklendi.

“AKLINIZA GELEN HER ŞEYİ YAPARIZ”

Gönderilen mesajlarda “Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız”, “Size cehennemi yaşatacağız”, “Sokağa çıkamayacaksınız” ve “Aklınıza gelen her şeyi yaparız” gibi ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Aile, bu paylaşımlar nedeniyle “tehdit”, “hakaret” ve “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçlamalarıyla iddianame hazırlanmasını talep etti.