Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajı atan 5 şüpheli tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medyadan tehdit içerikli mesajlar atan 5 şüpheli tutuklandı.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine sosyal medya üzerinden tehdit içerikli mesajlar atan ve gözaltına alınan 5 şüpheli öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesi’ne sevk edilmişti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli B.A. ve suça sürüklenen çocuklar A.S.D, E.K, H.E.A ‘birden fazla kişi ile tehdit’, ‘silahla tehdit’ suçlarından, suça sürüklenen çocuk K.G. ise ‘birden fazla kişi ile tehdit’, ‘silahla tehdit’, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 5 şahıs sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.