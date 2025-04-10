Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesine ilişkin soruşturma açıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarının tahrip edilmesine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, olaya ilişkin "mezarlıklara zarar verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemlerin de titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

MEZARI DURUŞMA ÖNCESİ TAHRİP EDİLDİ

Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'ndaki kabrin etrafındaki çitler kırılırken çiçekler de kopartılmıştı.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlatmıştı. Öte yandan Minguzzi'nin öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülüyor.

MİNGUZZİ'NİN ÖLÜMÜ

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Söz konusu 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.