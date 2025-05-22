Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı, Ataşehir’deki kaykay pistine verilecek

Ataşehir Belediyesi, ilçede bulunan bir kaykay pistine, Kadıköy’de bıçaklanarak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin adını verecek. Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi ziyaret eden Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, “Bizlerin de yüreğinde derin bir iz bırakan Mattia Ahmet evladımızın ismini Ataşehir’de yaşatacağız” dedi.

İstanbul Kadıköy’de 24 Ocak 2025 tarihinde kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda saldırıya uğramasının ardından hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı Ataşehir’de yaşatılacak.

Ataşehir Belediyesi, Atatürk Mahallesi’nde bulunan 11 bin metrekare büyüklüğündeki 8 Mart Kadın Eli Parkı içerisindeki 500 metrekarelik kaykay pistini baştan aşağı yenileyecek. Belediyenin yapacağı çalışmaların ardından parkın içerisindeki kaykay alanına “Mattia Ahmet Minguzzi Kaykay Pisti” ismi verilecek.

Ahmet’in yaşıtlarının rahatça spor alanlarına erişerek kötü alışkanlıklardan uzak kalması için de park içerisindeki spor alanları çoğaltılacak. Park alanında kaykay, paten ve bisiklet kullanan çocuk ve gençler, spor yaparken yaralanmamaları için kask, dizlik ve dirsek pedleri gibi koruma önlemleri alarak sporlarını güvenli bir şekilde yapabilecek.

Adıgüzel, Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’yi ziyaret ederek, Ahmet’in çok sevdiği kaykay sporuna yönelik parkta yapılacak çalışmaları aktardı.

Toplumu derinden etkileyen bu acı olayın benzerlerinin bir daha yaşanmaması için duyarlılığın artırılması amacıyla Ahmet Minguzzi’nin adını Ataşehir’de yaşatmak istediklerini belirten Adıgüzel, “Vakur duruşuyla, gösterdiği dirayetle bu topraklarda bir annenin mücadelesinin sınırının olmadığını bizlere bir kez daha hatırlatan Yasemin Hanım ile yürekten bir sohbet gerçekleştirdik. Bizlerin de yüreğinde derin bir iz bırakan Mattia Ahmet evladımızın ismini Ataşehir’de yaşatacağız. Bir kez daha Allah’tan rahmet diliyor, ailesi ve sevenlerinin acısını paylaşıyorum” diye konuştu.

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NE OLMUŞTU?

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isteyen Minguzzi, B.B. tarafından bıçaklanmış, U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmelemişti.

Ağır yaralanan Minguzzi hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 şüpheli yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

Minguzzi, hastanede yoğun bakım servisine alınmış ancak 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda, Minguzzi'yi tekmeleyen U.B. ile bıçaklayan B.B. hakkında, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Sanıkların yargılamalarının devam ettiği Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen bilirkişi raporunda, Minguzzi bıçaklanmadan önce ve sonra tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile iki şüphelinin daha görüldüğü tespitine yer verilmişti.