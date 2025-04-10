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Mattia Ahmet’in failleri bugün hâkim karşısında

Güncel
  • 10.04.2025 05:00
  • Giriş: 10.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 10.04.2025 05:00
Mattia Ahmet’in failleri bugün hâkim karşısında
Mattia Ahmet Minguzzi

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy’de uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili ikinci duruşma bugün görülecek. Cinayetle ilgili tutuklanan iki çocuk şüphelinin, 18’er yıldan 24’er yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

Minguzzi’nin ailesi, duruşma öncesi tehdit edildiklerini açıklayarak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. Failin arkadaşları tarafından sosyal medyada yapılan tehdit içerikli paylaşımlar dilekçeye eklendi. Aile, şüpheliler hakkında dava açılmasını talep etti. Aile, sanıkların indirimsiz ve emsal niteliğinde bir ceza almasını istedi.

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