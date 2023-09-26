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Mauro Icardi attı, Galatasaray kazandı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Spor
  • 26.09.2023 21:51
  • Giriş: 26.09.2023 21:51
  • Güncelleme: 26.09.2023 22:18
Mauro Icardi attı, Galatasaray kazandı
AA

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Mauro Icardi attı. 

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı. 

Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları ertelenmişti. 

Galatasaray, İstanbulspor maçıyla beraber resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 19 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

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