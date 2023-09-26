Mauro Icardi attı, Galatasaray kazandı
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta Galatasaray, deplasmanda İstanbulspor'u 1-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme mücadelesinde İstanbulspor, Galatasaray'ı konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 42. dakikada Mauro Icardi attı.
Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 16'ya çıkararak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. İstanbulspor ise 2 puanda kaldı.
Avrupa'da mücadele eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Süper Lig'in 3. haftasındaki maçları ertelenmişti.
Galatasaray, İstanbulspor maçıyla beraber resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 19 karşılaşmaya çıkardı. Sarı-kırmızılılar bu müsabakalarda 16 galibiyet, 3 beraberlik aldı.