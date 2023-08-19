Mauro Icardi bu sezon ligde ilk gollerini attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor maçıyla bu sezon Trendyol Süper Lig’de ilk gollerini kaydetti.

Tredyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde ile Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılıların gollerini Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı.

Mücadelenin 23. dakikasında orta sahada kazanılan topta Kerem Aktürkoğlu’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Icardi, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Başarılı futbolcu, 90+3. dakikada sağ taraftan Kaan Ayhan’ın ortasında ceza sahası içinde kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Bu sezon ligdeki ilk gollerini atan 30 yaşındaki futbolcu, Olimpija Ljubljana maçında da 1 gol kaydetmişti. Icardi, 62. dakikada da sarı kart gördü.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.