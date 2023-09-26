Mauro Icardi bu sezonki 10. golünü attı

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, İstanbulspor maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 10’a çıkardı. Icardi bu gollerin 7’sini Süper Lig’de, 3’ünü Avrupa kupalarında attı.



Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Galatasaray’ın deplasmanda İstanbulspor ile oynadığı müsabakada sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 42. dakikasında ceza sahası içinde topu alan Icardi düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig’deki 7. gol sevincini yaşarken, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 3 golüyle beraber toplamdaki gol sayısını da 10’a çıkardı.

Mauro Icardi ayrıca 37. dakikada Kerem Aktürkoğlu’nun paslaşarak kullandığı penaltıda topu dışarı attı.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.