Mauro Icardi bu sezonki 6. golünü attı



UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde İsveç ekibi Elfsborg ile karşı karşıya gelirken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 28. dakikasında Victor Osimhen’in sağ kanattan pasında ceza yayında bulunan Dries Mertens’in vuruşunda direkten dönen topu ceza sahası içinde Icardi boş kaleye gönderdi ve skor 1-0 oldu.

31 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 6. gol sevincini yaşadı. Arjantinli futbolcu bu gollerin 4’ünü Trendyol Süper Lig’de, 2’sini de Avrupa Ligi’nde kaydetti.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.