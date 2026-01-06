Giriş / Abone Ol
Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ‘kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan eski başkanvekili Erden Timur’a sosyal medyadan destek verdi. Icardi, paylaştığı fotoğrafa “Her zaman sizin ve ailenizin yanındayım” notunu düştü.

  • 06.01.2026 09:52
  • Giriş: 06.01.2026 09:52
  • Güncelleme: 06.01.2026 10:01
Kaynak: Spor Servisi
Mauro Icardi'den, Erden Timur paylaşımı

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, eski Galatasaray Başkanvekili Erden Timur’a sosyal medya üzerinden destek verdi. Icardi, kişisel hesabından Timur ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, “Ben her zaman sizin ve ailenizin yanındayım, Erden abi” ifadelerini kullandı.

Hakkında ‘kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklama kararı bulunan Erden Timur’a yönelik destek mesajı, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Icardi’nin paylaşımı, Galatasaray camiasında ve futbol kamuoyunda farklı yorumlara neden olurken yıldız futbolcunun mesajı dikkat çekti.

