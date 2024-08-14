Mauro Icardi'den 'Mourinho' yanıtı: "Böyle konuşması enteresan"

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk ile ilgili açıklamaları hakkında, “Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardan böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum” dedi.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanın öncesinde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ÖNEMSİZ BİR KONUYU KONUŞUYOR OLMASI ENTERESAN"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile ilgili yaptığı açıklamaların hatırlatılması üzerine konuşan Icardi, şunları söyledi:

"Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’nden elenmesi ülke için kötü bir şey oldu tabii. Bu sene bizim de play-off’umuz var, geçen seneyi tekrar etme fırsatımız var. Bunun için mücadele edeceğiz. 2 senedir saha dışında bize karşı birçok şey yapıldı. Biz her zaman sahaya odaklandık ve bunun sonucunda da 2 sene üst üste şampiyon olduk. Bizi durdurmaya çalıştılar bazen ama başarısız oldular. İlk senemde 14 galibiyet üst üste kazanıp rekor kırdık. İkinci senemde 17 maç üst üste kazanıp rekor kırdık. Rakibi rahatsız ediyor olabilir bu tarz şeyler. Mourinho gibi büyük bir hocanın bu kadar önemsiz bir konu üzerinde konuşuyor olması enteresan bir şey. Büyük takımlardan böyle bir şey yapmazdı diye tahmin ediyorum. Yaptığını da hatırlamıyorum. Galatasaray buranın en büyüğü, her zaman bize karşı konuşanlar olacaktır. Daha sezonun bu kadar başlarındayken böyle söylemleri başlatmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Biz futbola odaklanmaya devam edeceğiz."