Mauro Icardi'den taraftara mesaj

Galatasaray'da geçen sezon kiralık oynayan ve bonservisi alınan Arjantinli golcü Mauro Icardi, tekrar sarı-kırmızılı formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı takımla 3 yıllık sözleşme imzalayan Icardi, GSTV'ye yaptığı açıklamada, mutluluğunu dile getirerek, "Geçtiğimiz sezondan sonra bu sezon da bu formayı giymekten çok mutluyum. Zaten projenin içinde hissediyordum kendimi. Kendimi bu grubun parçalarından biri hissediyordum. Taraftarımız gerçekten çok güzel sevgi gösterdi. Taraftarımızın şampiyon olduktan sonra da çok istekli olduğunu gördük. Elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Takım arkadaşlarını tekrar görecek olmanın da mutluluğunu yaşadığını anlatan Arjantinli golcü, yeni anıları birlikte yaşayacaklarını sözlerine ekledi.