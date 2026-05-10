Mauro Icardi eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi

Mauro Icardi, yaptığı açıklamayla son dönemde kendisi hakkında ortaya atılan eleştirilere ve iddialara sert yanıt verdi.

Arjantinli golcü, üst üste gelen şampiyonluklara dikkat çekerken, hakkında yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Icardi, son 4 yılda kendisiyle ilgili çok sayıda olumsuz yorum yapıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"HER ŞEYİ DUYDUM"

“Sadece şampiyonluklardan ibaret olmayan üst üste 4 yıl. Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum.

Yok şişmanmışım, yok zayıfmışım. Bitmişim, sakatlanmışım, formdan düşmüşüm ya da artık eskisi gibi değilmişim. Belki de haklıdırlar… Ama rakamlar ve istatistikler kendi adına konuşuyor. Sizi onlara bakmaya davet ediyorum.

Her gün satmak ve itibar zedelemeye çalışmak için yeni bir bahane, yeni bir manşet, yeni bir yalan. Bir kez daha yapamaz sözleri şampiyonluğa dönüştü.

"TEŞEKKÜR EDERİM"

Bir kez daha dahi lambayı ovaladı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda ortaya çıktı. Ama her şeyden önce, size teşekkür ederim. Herkese değil…

En zor anlarda bile inanmaktan, tezahürat yapmaktan, yanımda olmaktan ve beni savunmaktan asla vazgeçmeyenlere.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, uydurulmuş her türlü yalandan çok daha değerli. Yepyeni bir neslin sevgisi kelimelerle açıklanamaz. Tarihimiz için bir kupa daha. Çünkü her zaman söylediğim gibi… Galatasaray zaten büyük, ama onu daha da büyük yapacağız.”