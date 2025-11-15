Mauro Icardi futbol için neleri feda ettiğini açıkladı

Galatasaray ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro Icardi, Arjantin basınına açıklamalarda bulundu. Icardi, fiziksel olarak yavaş yavaş toparlandığını ve ilerleyen dönemde çok daha iyi performans ortaya koyacağına inandığını söyledi.

Başarılı bir futbol kariyeri için önemli 'fedakârlıklar' yaptığını belirten Arjantinli yıldız, “Televizyondaki insanlar: ‘Ooo futbolcusun, paran var mı?’ Evet, param var ama onu ben kazandım. Antrenman yapmak zorundaydım. Birçok şeyi kaçırıyorsun. Doğum günlerini, arkadaşlarınla partileri... Bu büyük bir fedakarlık.” ifadelerini kullandı.

GÖRÜŞMELERE BAŞLANDI

Öte yandan Sky Sports Almanya’nın aktardığına göre, Galatasaray yönetimi Mauro Icardi’nin takımda kalmasına karar verdi. Sarı-Kırmızılılar, 32 yaşındaki golcü ile sözleşme uzatma konusunda ilk görüşmeleri yapmaya hazırlanıyor. Haberde ayrıca, Galatasaray’ın oyuncunun sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olmasından dolayı, devre arasında başka bir kulüple ön protokol yapmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

Galatasaray formasıyla 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol kaydederken 22 asist yaptı. Arjantinli yıldız, kulüp ile 3 Süper Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupa zaferleri yaşadı.