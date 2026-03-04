Mauro Icardi için River Plate iddiasına menajerinden yanıt

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi’nin adı transfer iddialarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için son olarak Arjantin ekibi River Plate’in devreye girdiği öne sürüldü.

ESPN kaynaklı haberde, River Plate’in Icardi’yi kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Söz konusu haber kısa sürede Arjantin basınında da geniş yer buldu.

MENAJERİ YALANLADI

Ancak çıkan iddialara Icardi’nin menajeri Elio Pino’dan yanıt geldi. TyC Sports’a konuşan Pino, River Plate ile ilgili haberleri yalanlayarak kendilerine herhangi bir teklif ulaşmadığını söyledi.

Pino açıklamasında, “Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı” ifadelerini kullandı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Mauro Icardi, toplam 1674 dakika süre aldı. Arjantinli forvet bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 2 de asist yaptı.