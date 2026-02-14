Mauro Icardi için yeni sözleşme iddiası

Eski milli futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında yayınlanan programda Galatasaray’ın Eyüpspor karşısında aldığı galibiyeti değerlendirdi.

Karşılaşmada attığı 3 golle ön plana çıkan Mauro Icardi hakkında dikkat çeken ifadeler kullanan Dilmen, deneyimli golcünün yetenek düzeyine ayrı bir parantez açtı.

"EN YETENEKLİ SANTRFOR"

“Icardi bana göre Türkiye’ye gelmiş geçmiş yerli-yabancı en yetenekli santrfor. Metin Oktay’ı izlemedim, Cemil Abi çok büyük futbolcuydu ama saf yetenek olarak baktığınızda Icardi çok başka bir yerde,” diyen Dilmen, Arjantinli oyuncunun oyun kalitesine vurgu yaptı.

Sözleşme ihtimaline de değinen Dilmen, Galatasaray yönetiminin yakın zamanda adım atabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"HAMLE OLABİLİR"

“Icardi’nin bugün itibariyle başka kulüplerle resmi sözleşme yapma durumu varken, bu maçtan sonra, hele ki 3 gol atmışken ve Juventus maçı öncesinde bir kontrat uzatma hamlesi gelebilir gibi duruyor.”

Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 33 resmi maça çıkan Mauro Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.