Mauro Icardi izni uzattı, tepki topladı

Milli ara Galatasaray’da beklenenden çok daha hareketli geçti. Sarı-kırmızılılar dört günlük izin molasına çıkarken, takımın kaptanlarından Mauro Icardi yine gündemin merkezine yerleşti.

Kocaelispor mağlubiyeti sonrası Okan Buruk’un takıma verdiği dört günlük iznin ardından, Mauro Icardi’nin kulüpten özel izin talep ederek süreyi 10 güne çıkardığı ortaya çıktı. Arjantin’e giden yıldız golcü, bu süreçte ailesiyle vakit geçirirken kulübün planlarından uzak kaldı.

Muslera’nın ardından ikinci kaptanlığa yükselen Icardi’nin Arjantin’de sevgilisi China Suarez ile birlikte bir filmin galasında görüntülenmesi, camiada ciddi soru işaretleri yarattı. Özellikle Osimhen’in sakatlığıyla hücum hattının daraldığı bir dönemde takımını yalnız bırakması, sosyal medyada geniş yankı buldu.

TORREİRA ÖRNEĞİ GÜNDEMDE

Galatasaraylı taraftarlar, babası kalp krizi geçirmesine rağmen takıma dönerek antrenmanları aksatmayan Lucas Torreira’yı örnek göstererek Icardi’nin profesyonelliğini sorguladı. Uruguaylı orta saha ile Arjantinli golcü arasındaki bu karşılaştırma gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Uzun yolculuk, izin süresinin uzaması ve oyuncunun hem fiziksel hem mental olarak hazır görünmemesi nedeniyle Mauro Icardi’nin Gençlerbirliği karşılaşmasına yedek başlayacağı öğrenildi. Teknik heyetin, yıldız forveti maçın gidişatına göre oyuna dahil etmeyi planladığı belirtiliyor.