Mauro Icardi, ligdeki 6. golünü kaydetti

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Başakşehir maçında penaltıdan attığı golle Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Icardi’nin bu sezon Avrupa kupalarında da 3 golü bulunuyor.



Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Başakşehir’e konuk olurken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi attı. Müsabakanın 50. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

30 yaşındaki futbolcu, böylece bu sezon Süper Lig’deki gol sayısını 6’ya çıkardı. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 3 golü olan Icardi’nin toplamda 9 golü bulunuyor.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.