Mauro Icardi'nin, Juventus karnesi: Arjantinli yıldız, siyah-beyazlılara kaç gol attı?

Mauro Icardi, İtalya’da forma giydiği dönemde Juventus’a karşı oynadığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekti.

Galatasaray’ın Arjantinli forveti Mauro Icardi, Serie A kariyerinde Juventus karşısında etkili bir performans sergiledi. İtalya’da Sampdoria ve Inter formaları giyen Icardi, Juventus’a karşı toplam 14 resmi maçta sahaya çıktı.

14 MAÇTA 8 GOL

Arjantinli santrfor, bu karşılaşmaların 13’ünü Serie A, 1’ini ise İtalya Kupası’nda oynadı. Icardi, söz konusu 14 maçta Juventus filelerini 8 kez havalandırarak Torino temsilcisine karşı gol ortalaması yüksek bir grafik çizdi.

Tecrübeli golcü, İtalya’daki bu istatistiğiyle Juventus savunmasına zor anlar yaşatan isimler arasında yer aldı.

Öte yandan Juvents, Serie A'daki son maçında Inter'e 3-2 yenildi. Torino temsilcisi, Serie A'nın 25. haftasında Inter'e konuk oldu. Bu karşılaşmayı 90. dakikada Piotr Zielinski'nin attığı golle kaybeden Juventus, Galatasaray maçı öncesinde ligde önemli bir mağlubiyet yaşadı.

Juventus, Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alıyor.