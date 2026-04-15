Mauro Icardi'nin yeni takımı belli oldu

Galatasaray’da son yıllara damga vuran isimlerden Mauro Icardi için ayrılık iddiaları güç kazandı. Sarı-kırmızılı kulübün, sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek olan yıldız golcüyle yeni kontrat yapmayacağı öne sürüldü.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin köklü kulüplerinden River Plate, tecrübeli forveti kadrosuna katmak için harekete geçti. Boşta kalacak olan Icardi’nin de kariyerine ülkesinde devam etmeye sıcak baktığı iddia edildi.

YENİ BİR SAYFA AÇMAYA HAZIR

Gazeteci Gustavo Yarroch’un aktardığı bilgilere göre, transferin yaz aylarında gerçekleşme ihtimali bulunuyor. Haberde, Icardi’nin Galatasaray ile yollarını ayırma noktasına geldiği ve yeni bir sayfa açmaya hazır olduğu ifade edildi.

Öte yandan sarı-kırmızılı kulüpten ya da oyuncu cephesinden konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Yönetimin nasıl bir yol haritası çizeceği ve yıldız golcünün geleceği önümüzdeki haftalarda netlik kazanacak.