Mauro Icardi: Tarih yazma fırsatımız var

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, "Hocamızın da söylediği gibi bir fırsatımız var şu anda. Burada tarih yazma fırsatımız var. Yazabileceğimiz bir tarih. Yapmak istediğimiz şey buydu. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Bu takımda kalite var. Zaten oynadığımız maçlarda da bunu görüyoruz" dedi.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Galatasaray deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag'ın konuğu olacak. Yarın TSİ 23.00'te oynanacak karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli golcüsü Mauro Icardi, Parken Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kaliteli bir takım sahip olduklarını ifade eden Mauro Icardi, "Hocamızın da söylediği gibi bir fırsatımız var şu anda. Burada tarih yazma fırsatımız var. Yazabileceğimiz bir tarih. Yapmak istediğimiz şey buydu. Bu takımın potansiyelini biliyoruz. Bu takımda kalite var. Zaten oynadığımız maçlarda da bunu görüyoruz. Umuyoruz ki yarın istediğimiz amaca ulaşabileceğiz. Bunun için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

"EVİMİZDE YA DA DEPLASMANDA HERKESLE BAŞA BAŞ ÇEKİŞEBİLİRİZ"

Yarın önemli bir maç oynayacaklarını dile getiren Icardi, "Potansiyelimizin farkındayız. Oyuncularımızın, takımımızın nasıl bir seviyede olduğunu Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlarda gösteriyoruz. Karşımıza gelen bütün takımlarla mücadele edebiliyoruz. Evimizde ya da deplasmanda herkesle başa baş çekişebiliriz. Bu maça çok iyi şekilde hazırlandık. Bu önemli bir maç ve ölümüne oynamamız gerekecek. Çünkü bir sonraki seviyeye geçebilmemiz için kazanmamız gerekiyor. Oyuncular olarak böyle hissediyoruz" şeklinde konuştu.

"ORSATO İLE HİÇBİR PROBLEMİM YOK"

Inter forması giydiği dönemde maçın hakemi Orsato ile yaşadıkları bir diyalog olduğu ve araların bir problem olup, olmadığı sorulan Icardi, şu ifadeleri kullandı:

"Benim Orsato ile hiçbir problemim yok. Yıllar önce orada kaptan olarak çok fazla ilişki kurma durumum oldu. Birçok hakemle olduğu gibi. Çok iyi bir ilişikimiz olduğunu söyleyebilirim. Oynadığım her maçta selamlaşıyoruz. Bütün İtalyan hakemlerle gerçekten iyi bir ilişki kurduğumu söyleyebilirim. Basında söylendiğini gördüm. Fakat maçta normal gelişen bir şey olduğunu hatırlıyorum. Onun dışında bir detay hatırlamıyorum. Eminim ki bu kadar önemli bir maçta görev alması çok yüksek seviyede olduğunu gösteriyor."

İğne ile sahada yer aldığını ancak yüzde 100'ünü vermek için elinden geleni yaptığını dile getiren tecrübeli golcü, "İnanıyorum ki günün sonunda futbol 11'e 11 oynanıyor. Sadece Mauro Icardi, Galatasaray için oynamıyor. Hepimiz inanılmaz bir maç yapmalıyız. Rakibimiz çok iyi oynuyor. Bunu İstanbul'daki maçta görmüştük. İyi bir şekilde hazırlandık. Hepimizin bildiği gibi iğne ile oynuyorum. Bileğimde bir problem var. Bu demek değil ki yarın elimden gelen her şeyi yapmayacağım ya da yüzde 100'ümü vermeye çalışmayacağım" diye konuştu.