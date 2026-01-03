Mauro Icardi'ye Brezilya'dan teklif

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye Brezilya'dan talip çıktı. Central do Galo'nun haberine göre Brezilya Serie A takımlardından Atletico Mineiro, Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi istedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya temsilcisinden Arjantinli golcünün bonservisi için yaklaşık 9,5 milyon euro talep etti.

Mauro Icardi, geçen sezon Tottenham maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Geçirdiği ameliyatın ardından bu sezon başında Galatasaray’a dönen deneyimli futbolcu, sahalara çıkmasına rağmen eski formundan uzak bir görüntü sergiledi. Bu durum, ayrılık iddialarının gündeme gelmesine zemin hazırladı.