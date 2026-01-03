Giriş / Abone Ol
Mauro Icardi'ye Brezilya'dan teklif

Atletico Mineiro, Galatasaray'a Mauro Icardi'nin durumunu sordu. Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya temsilcisinden Arjantinli golcünün bonservisi için yaklaşık 9,5 milyon euro talep etti.

  • 03.01.2026 12:42
  • Giriş: 03.01.2026 12:42
  • Güncelleme: 03.01.2026 13:02
Kaynak: Spor Servisi
AA

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi'ye Brezilya'dan talip çıktı. Central do Galo'nun haberine göre Brezilya Serie A takımlardından Atletico Mineiro, Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi istedi.

Sarı-kırmızılı ekip, Brezilya temsilcisinden Arjantinli golcünün bonservisi için yaklaşık 9,5 milyon euro talep etti.

Mauro Icardi, geçen sezon Tottenham maçında yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Geçirdiği ameliyatın ardından bu sezon başında Galatasaray’a dönen deneyimli futbolcu, sahalara çıkmasına rağmen eski formundan uzak bir görüntü sergiledi. Bu durum, ayrılık iddialarının gündeme gelmesine zemin hazırladı.

