Mauro Icardi'ye dört ülkeden teklif var

Galatasaray’da son dönemde performansı ve geleceğiyle en çok konuşulan isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Sarı-kırmızılı camiada Arjantinli yıldızın devre arası ya da sezon sonunda takımdan ayrılabileceğine yönelik iddialar gündeme gelirken, konuyla ilgili İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla’dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Geçtiğimiz sezon Tottenham maçında çapraz bağları kopan Icardi, uzun süre sahalardan uzak kalmış ve ameliyat sürecinin ardından bu sezon başında takıma katılmıştı. Ancak sahalara dönmesine rağmen eski formundan uzak bir görüntü çizen deneyimli golcüyle ilgili ayrılık senaryoları tartışılmaya başlanmıştı.

Alfredo Pedulla, Icardi’ye yönelik ilginin sürdüğünü belirterek, Arjantinli futbolcunun Meksika, Brezilya, Katar ve Suudi Arabistan’dan ciddi teklifler aldığını ifade etti.

DURUMU TAKİP EDİLİYOR

Pedulla, “Bu ülkeler Icardi’nin durumunu yakından takip ediyor. Daha az zorlayıcı ama maddi açıdan daha kazançlı bir lig tercih ederse bu teklifleri değerlendirebilir. Henüz 36 yaşında değil ve şu anda biraz beklemeyi düşünüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Galatasaray cephesinden ise ayrılık iddialarına net bir dille karşı çıkılmıştı. Başkan Dursun Özbek, daha önce yaptığı açıklamada, “Icardi ile Galatasaray’ın ne problemi olabilir? Son üç yıldaki katkılarını kim inkâr edebilir? Önemli bir sakatlık geçirdi, iyileşme sürecini bekliyoruz. Giderek düzeliyor ve kulübümüzün sembol isimlerinden biri” ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Mauro Icardi, söz konusu karşılaşmalarda 7 gol kaydetti. Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili nihai tablonun önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor