Mauro Icardi'ye İtalya'dan dev talip: Sezon sonu yolcu

Galatasaray'da geleceği tartışma konusu olan Mauro Icardi için devreye Milan'ın girdiği iddia edildi. İtalya medyasından Contra Calcio'nun edindiği bilgilere göre, gelecek sezon için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Milano temsilcisinin tecrübeli golcüyle temasa geçti.

Milan Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, Icardi'yi oldukça beğendiğini ve oyuncunun transfer edilmesini istediğini yönetime bildirdi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Milan'ın oyuncuyla uygun bir maaşla anlaşmak istediği gelen bilgiler arasında.

Bu sezon şu ana kadar 11 maçta 22 puan toplayan Milano ekibi şampiyonluk yarışında önemli bir şansa sahip. Geçen sezonun aksine Allegri yönetiminde çıkışa geçen Milan'ın devre arası transfer döneminde de neler yapacağı merak konusu.

11 MAÇTA 6 GOL

Icardi bu sezon şu ana kadar 11 maçta 6 gol kaydetti. Arjantinli oyuncu Galatasaray için önemli bir yere sahip olsa da son dönemde fiziksel durumu nedeniyle ciddi biçimde tartışılıyor. Son oynanan Kocaelispor maçında da etkisiz bir görüntü ortaya koyan Icardi'nin Galatasaray'da kalması düşük bir ihtimal olarak görülüyor.