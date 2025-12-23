Mauro Icardi’de mutlu son yakın

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği netlik kazanıyor. Sözleşmesinin son yılına giren Arjantinli yıldızla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Icardi, Galatasaray’dan ayrılmak istemediğini yönetime iletti. Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılı idarecilerin, deneyimli futbolcuyla yeni sözleşme görüşmeleri için hazırlıklara başladığı belirtildi.

1+1 YILLIK TEKLİF

Yönetimin, yeni yılın ardından Mauro Icardi ile resmi görüşmelere başlayacağı ve yıldız oyuncunun 1+1 yıllık sözleşme teklifine sıcak baktığı ifade edildi.

Haberde, Icardi’nin yıllık 6-7 milyon euro bandındaki maaş beklentisine de olumlu yaklaştığı aktarıldı.

Galatasaray cephesinin, ocak ayı içerisinde taraflar arasında anlaşma sağlamayı ve yeni sözleşmeyi kamuoyuna duyurmayı hedeflediği kaydedildi.

Icardi, sarı-kırmızılıların son oynadığı Kasımpaşa maçında attığı golle Gheorge Hagi'yi geride bırakarak kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olmayı başarmıştı.