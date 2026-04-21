Mauro Icardi’nin geleceğiyle ilgili açıklama

Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Arjantinli golcünün yeni sezonda nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Son olarak Türkiye Kupası’nda Gençlerbirliği karşısında fileleri havalandıran Icardi’nin performansı dikkat çekerken, yıldız oyuncunun geleceğine ilişkin Arjantin basınından yeni iddialar gündeme geldi.

RIVER PLATE ÖNE ÇIKIYOR

Arjantinli gazeteci Pablo Cecchini, Icardi’nin kariyer planlamasına dair yaptığı açıklamada River Plate ihtimalinin öne çıktığını ifade etti.

Cecchini, oyuncunun Newell’s Old Boys’a olan bağlılığının bilindiğini ancak mevcut şartlarda River Plate seçeneğinin daha güçlü göründüğünü dile getirdi.

TRANSFER SİNYALİ

Icardi’nin geçmişte River Plate’in stadı Monumental’e dair paylaşımlar yaptığını hatırlatan Cecchini, bu durumun olası bir transferin sinyali olarak yorumlandığını belirtti.

Ayrıca River Plate yönetiminin deneyimli golcüyü uzun süredir takip ettiği ve 2026 yılının başlarında, sözleşmesinin bitimine altı ay kala ilk temasların kurulduğu iddia edildi.

Teknik direktör Eduardo Coudet’in hücum hattında Icardi’yi Sebastian Driussi ile birlikte değerlendirmek istediği aktarılırken, Arjantin ekibinin alternatifleri arasında Giovanni Simeone’nin de bulunduğu ifade edildi.

Galatasaray cephesinde ise Icardi’nin durumu henüz netlik kazanmış değil. Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncuyla yeni sözleşme konusunda nasıl bir adım atacağı ve yıldız golcünün Avrupa’da mı yoksa ülkesinde mi kariyerine devam edeceği sezon sonunda belli olacak.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 43 resmi maçta görev alan Mauro Icardi, 16 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.