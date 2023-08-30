Mavi ay saat kaçta? Mavi ay ne zaman çıkacak?

2-3 yılda bir gerçekleşen Mavi ay gök olayı pek çok yurttaş tarafından mavi ay saat kaçta ve mavi ay ne zaman çıkacak soruları ile gündeme oturdu. Çok sık görülmeyen mavi ay bir ay içerisinde ikinci kez dolunay yaşanmasına verilen ad olarak geçerken yurttaşlar mavi ay saat kaçta ve mavi ay ne zaman çıkacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte mavi ay hakkında detaylar...

Her ay bir kere dolunay evresine ulaşan ay ender de olsa iki üç yılda bir aynı takvim ayı içerisinde ikinci kez dolunay evresine ulaşması olarak nitelendirilen mavi ay olayı hakkında yurttaşlar mavi ay saat kaçta ve mavi ay ne zaman çıkacak sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Mavi ay saat kaçta? Mavi ay ne zaman çıkacak? işte ayrıntılar...

Mavi ay nedir?

Her ay bir kez dolunay meydana gelirken, 2-3 yılda bir takvim ayında iki dolunay gerçekleşebilir. Bu durumda, ikinci dolunaya mavi ay denir. Mavi ay, Ay'ın renginin değiştiği anlamına gelmez. Terimin "mavi" ile ilişkili olmasına rağmen, "Mavi Ay" aslında Ay'ın rengi ile ilgili değil, dolunayların sıklığıyla ilgilidir.

Mavi ay saat kaçta?

Mavi ay 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gece Türkiye saatiyle 04.36'da pik noktasına ulaşacak. Mavi ayı gözlemlemek isteyenler 04.36'ya kadar uygun gözlem noktalarından dolunayı takip edebilecekler.

Mavi ay ne zaman çıkacak?

Mavi ay kuzey yarım küre için 30 Ağustos 2023'ü 31 Ağustos'a bağlayan gece gözlemlenebilecek. Mavi ayın evresinin tam tamamladığı saat olarak bilim insanları gece 04.36'yı işaret etti.

Mavi ay Türkiye'den görülebilecek mi?

Mavi ay 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a bağlayan gecede Türkiye'den de görülebilir olacak. Uzmanlar 04.36'ya kadar mavi ayın ülkemizden de takip edilebileceğini duyurdu.