Mavi Ay Türkiye’nin 81 ilinden görülecek

Gökyüzünün dikkat çeken doğa olaylarından biri olan “Mavi Ay” için geri sayım başladı. Astronomi takvimine göre bir sonraki Mavi Ay, 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi gerçekleşecek.

Mavi ay hava koşullarının uygun olması durumunda Türkiye’nin 81 ilinden çıplak gözle izlenebilecek. Şehir ışıklarından uzak ve açık alanlarda Ay çok daha net gözlemlenebilecek.

MAVİ AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLUYOR?

“Mavi Ay” adı, Ay’ın gerçekten mavi renge dönüştüğü anlamına gelmiyor. Gökbilimde bu ifade, aynı ay içerisinde gerçekleşen ikinci dolunayı tanımlamak için kullanılıyor.

Mayıs ayının ilk dolunayı ay başında gerçekleşirken, ikinci dolunayın 31 Mayıs gecesi ortaya çıkacak olması nedeniyle bu dolunay “Mavi Ay” olarak adlandırılıyor.

Bununla birlikte Ay’ın atmosfer koşullarına bağlı olarak normalden daha parlak ve dikkat çekici görünebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN İZLENEBİLECEK

Mavi Ay’ı gözlemlemek için teleskop şart değil. Hava muhalefeti olmadığı sürece Türkiye’nin 81 ilinden çıplak gözle izlenebilecek gök olayı özellikle gece saatlerinde belirgin hale gelecek.

Astronomi meraklıları için dürbün ve teleskop kullanımının Ay yüzeyindeki kraterleri ve detayları daha net görme imkânı sağlayacağı ifade ediliyor.