Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıkarıldı

Antalya'dan 31 Mayıs 2010’da yola çıkarak abluka altındaki Gazze’ye yardım malzemesi götürürken İsrail güçleri tarafından saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıkarıldı.

Sözcü’den Deniz Çağıl’ın haberine göre Mavi Marmara, “Anatolia” adıyla Ordu’nun Ünye ilçesindeki Ünye Limanı’nda rıhtıma bağlı durumda 47 milyon 500 bin lira muhammen bedelle icradan satışa çıkarıldı.

İHH'YE SATILMIŞTI

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş. tarafından 1989’da İstanbul’da inşasına başlanan ve 1994’te Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nce (TDİ) hizmete alınan Mavi Marmara, ilk olarak Avşa Adası seferlerinde kullanılmaya başlandı. 2005’te İDO’ya devredilen gemi, üç kez yapılan ihaleler sonrası İstanbul’da faaliyet gösteren İHH İnsani Yardım Vakfı’na satıldı.

MAVİ MARMARA SALDIRISI

İsrail'in uzun süredir ambargo uygulayıp ablukaya aldığı Gazze halkına yardım götürmek için İHH tarafından düzenlenen organizasyondaki filoyu oluşturan gemilerde, 6 bin tonluk insani yardımla birlikte 36 ülkeden 750 aktivist de yer alıyordu.

30 Mayıs Pazar akşamı saat 22.30 civarında İsrail tarafından Mavi Marmara gemisinin kaptanına taciz ve tehdit mesajları gelmeye başladı. Radarda İsrail savaş gemileri ilk kez görüldü. Geminin kaptanı, İsrail tarafından gönderilen mesajlara karşılık olarak, "Açık denizden hareketle güneye doğru gidildiğini" ve "filoda bulunan insani yardım malzemelerinin Gazze'ye götürüleceğini" iletti. Buna karşın, İsrail'in gemiye yönelik tehdit ve taciz mesajları devam etti.

Saat 04.30 civarında yüzleri maskeli, elleri silahlı askerleri taşıyan hücumbotlar gemiye yanaştı. Düzenlenen silahlı saldırıda toplam 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi ise yaralandı.

ERDOĞAN ÖNCE 'DEVLET TERÖRİZMİ', SONRA 'BANA MI SORDUNUZ?' DEDİ

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail’in müdahalesini bir “devlet terörizmi” olarak yorumlarken, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bu olayın iki ülke arasındaki ilişkileri geri dönülmez bir biçimde zedeleyebileceğini belirtti. Nitekim 2 Eylül 2011’de Türkiye İsrail ile diplomatik ilişkilerinin derecesini düşürdü ve bir süre sonra da askeri işbirliğini askıya aldı.

6 sene sonra Türkiye ile İsrail'in diplomatik temaslarının yoğunlaştığı dönemde bu kez cumhurbaşkanı olarak konuşan Erdoğan, İHH'yi eleştirmişti. Erdoğan şöyle konuşmuştu:

"Uluslararası bazda bir adım atıyoruz. Siz kalkıp da Türkiye'den böyle bir insani yardımı götürmek için günün başbakanına mı sordunuz? Biz zaten oraya gerekli yardımı Gazze'ye bugüne kadar hep yaptık yapıyoruz. Filistin'e yaptık yapıyoruz."